Run op lastminutes door matig lenteweer, maar dagjesmensen blijven niet weg

Ook Sunweb ziet dat de vraag naar last minutes toeneemt. "Deze week zijn er 30 procent meer geboekt dan de week daarvoor", zegt een woordvoerder. "De meivakantie is sowieso populair en mensen boeken ook vroeger dan de afgelopen jaren. 35 procent van de boekingen bij ons waren vroegboekers, met een piek in januari. Dat er nu weer meer geboekt wordt, kan zeker met het weer in Nederland te maken hebben. Als het slecht weer is, dan boeken mensen vaker een last minute."

"We merken inderdaad een verhoogde vraag naar last minutes", zegt een woordvoerder van reisorganisatie Tui. Het nog altijd frisse weer in Nederland laat mensen verlangen naar een zonvakantie." Veel opties voor een bestemming met veel zon heeft Tui overigens niet meer. "De grootste kans hebben ze in Antalya in Turkije, Gran Canaria en hier en daar nog een vakantie naar Griekenland."

Hoewel het al een maand lente is, is dat aan het weer nog niet erg te merken. Ook de komende tijd verandert er weinig aan het wisselvallige weer. Reisorganisaties merken dat er veel last minutes naar de zon worden geboekt voor de meivakantie. Tegelijkertijd zeggen attractieparken in Nederland zich weinig zorgen te maken over het schuchter opstartende voorjaar.

Is het nou echt uitzonderlijk slecht lenteweer?

Gisteren werd voor het eerst dit jaar in Nederland, in het noordoosten, de 20 graden-grens overschreden. Een dag met een temperatuur van 20 graden of hoger is in de weerkunde "een warme dag". Maar dergelijke temperaturen zijn binnenkort weer verdwenen. "Vandaag kan het lokaal nog 20 graden worden, maar vanaf morgen wordt het kouder en is de kans op maximumtemperaturen van 20 graden voorlopig klein", zegt weerman Marco Verhoef.

Toch is er niet veel uitzonderlijks aan de hand, zegt Verhoef. "Het valt allemaal wel mee met de kou. In april 2021 was het de hele maand drie graden kouder dan gemiddeld. Daar hoorde je alleen niemand over omdat de zon toen meer scheen."

"Dat men het idee heeft dat het veel kouder en guurder is dan normaal heeft misschien ook te maken met hoe we het jaar begonnen zijn. 2022 had de warmste Oudejaarsdag en in de eerste week van januari was het zo'n tien, elf graden warmer dan gebruikelijk. Dat is veel extremer dan het weer nu."