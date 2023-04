Schrik voor Pogacar? Niet bij Evenepoel: 'Al onze renners kunnen Luik zondag winnen'

'Kom maar op'. Met die houding leeft Remco Evenepoel toe naar Luik-Bastenaken-Luik, de laatste voorjaarsklassieker van het jaar. Ook al heet de voornaamste tegenstander Tadej Pogacar en ook al is die Sloveen al drie klassiekers lang ongeslagen. "Wij starten met allemaal renners die deze koers met de vingers in de neus aankunnen en die 'm ook kunnen winnen", stelt de Belg zonder blikken of blozen. "Nou ja, alleen Pieter Serry niet." Hij corrigeert zichzelf snel: "Dat komt alleen maar omdat Pieter op kop moet rijden vanaf de start, niet omdat hij het niet zou kunnen."

Het is niet dat Evenepoel Pogacar niet in actie heeft gezien. Hij zat de laatste weken op een berg in Tenerife en heeft zichzelf tussen het trainen door goed bezig kunnen houden, zo stelt hij vrijdag tijdens een persmoment. "Wat ik daar deed? Ook wielrennen kijken. We konden veel finales zien, dat was fijn. Ik heb ook series gekeken, naar muziek geluisterd, los van het doen van lange trainingen natuurlijk. De dagen waren goed gevuld hoor." "En er werd ook veel voetbal uitgezonden. Jammer trouwens dat de Belgische clubs tegenvielen afgelopen week", verwees de voormalige jeugdvoetballer van PSV en Anderlecht naar onder meer de uitschakeling van zijn jeugdliefde door AZ.

In Luik-Bastenaken-Luik zal Remco Evenepoel de degens kruisen met Tadej Pogacar, de man die al drie voorjaarsklassiekers op rij ongeslagen is. Tijdens een persmoment zegt hij zich niet te verwonderen over wat de Sloveen laat zien. - NOS

Maar vanaf die berg keek hij dus niet vreemd op van de zegereeks van Pogacar, die achtereenvolgens de Ronde van Vlaanderen, de Amstel Gold Race én de Waalse Pijl op zijn naam schreef. "Nee, ik ben niet meer verwonderd. Voor hem is dit normaal. Hij presteert al op topniveau sinds Sanremo. Dat is indrukwekkend. Het is niet makkelijk om vol te houden. Hij is een kampioen, een groot talent. Ik kan er alleen maar respect voor hebben, maar verwonderd? Nee. Hij staat niet voor niets al bijna twee jaar nummer 1 op de wereldranglijst." Als Pogacar zondag Luik-Bastenaken-Luik ook nog wint, dan zet hij een reeks neer waar zelfs Eddy Merckx nog een puntje aan kan zuigen. "Hij kan bijna alle koersen aan."

Het zou raar zijn als ik nu in een slechte vorm ben, dat zou een teken zijn dat we iets niet goed hebben gedaan. Remco Evenepoel

Evenepoel wil zich daar, logischerwijs, niet al te lang mee bezig houden. Hij wil 'La Doyenne' voor het tweede jaar op rij winnen en is voor niemand bang. "Wij kijken niet naar anderen. We hebben een plan en we hebben veel zelfvertrouwen dat we deze wedstrijd kunnen winnen", aldus de 23-jarige, die zondag zijn eerste en enige voorjaarsklassieker rijdt. Hij is in voorbereiding op een ander hoofddoel: de Giro. "Vandaar dat we zo lang mogelijk op hoogte wilden blijven. We kwamen pas donderdag naar België." Ontbijten met Roglic In Italië hoopt Evenepoel vanaf 6 mei zijn tweede grote ronde te winnen, na de Vuelta eind vorig jaar. Hij zal moeten afrekenen met een andere Sloveen, die hij overigens de laatste weken dagelijks tegenkwam. Zie in onderstaande tweet welke renners volgens Evenepoel allemaal Luik-Bastenaken-Luik kunnen winnen:

Want Soudal-QuickStep zat met Jumbo-Visma en Primoz Roglic in hetzelfde hotel boven op de vulkaan de Teide. "Bij het ontbijt en het diner moest ik langs hun tafel. Elke ochtend en elke avond was het good morning en good night. Ik heb een keer vijf minuten met hem gesproken. Dat ging over niets bijzonders, gewoon een gesprek tussen twee renners onderling." Tussen de gesprekjes met Roglic door brak Evenepoel het ene na het andere record op Strava. Hij legde de routes op Tenerife sneller af dan welke renner dan ook met dezelfde app. En er komen veel profrenners trainen op die berg. 'Geen indrukwekkende records' Evenepoel vond het zelf niet veel voorstellen. "Ach ja, het waren geen indrukwekkende records. Het was niet eens de bedoeling om ze te breken. Ik heb ook een andere belangrijke training gehad die mij meer zegt over hoe ik rondfiets. Maar ja, ik denk wel dat ik in orde ben. Dat is ook vrij logisch, want ik moet binnen twee weken 100 procent zijn voor de Giro en dat drie weken lang. Het zou raar zijn als ik hier sta in een slechte vorm, dat zou een teken zijn dat we iets niet goed hebben gedaan." Bekijk hieronder de zege van Evenepoel vorig jaar in Luik-Bastenaken-Luik:

