Wereldkampioen Alaphilippe toont regenboogtrui niet in Waalse Pijl

Zondag won de Fransman in het Italiaanse Imola de wereldtitel door op de laatste helling weg te rijden bij zijn laatste rivalen, solo kwam de renner van Deceuninck-QuickStep over de finish op het Formule 1-circuit.

Waalse Pijl live bij de NOS

De Waalse Pijl is de eerste grote eendagswedstrijd die de komende maand worden ingehaald. De koers is vanaf 13.30 uur live te volgen op NPO 1, NOS.nl en in de NOS-app. Ook via een liveblog op NOS.nl en in de app doen we verslag van de wedstrijd.