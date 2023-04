Studentencorps Amsterdam biedt leden excuses aan voor structureel geweld

Het Amsterdamse studentencorps heeft zijn excuses aangeboden aan leden en oud-leden voor het structureel geweld dat tegen met name aspirant-leden werd gebruikt. Dat schrijft Trouw.

Het ASC/AVSV, zoals het studentencorps officieel heet, liet onderzoek uitvoeren door een advocatenkantoor. Hieruit blijkt volgens het dagblad dat er een cultuur van fysiek geweld was tijdens ontgroeningen bij mannendisputen.

Ook zou er binnen zowel de mannen- als vrouwendisputen sprake zijn van "seksueel getinte activiteiten" waardoor het risico dat er grensoverschrijdende activiteiten zouden plaatsvinden werd vergroot.

Hersenschuddingen

In het rapport van het advocatenkantoor wordt onder meer beschreven hoe leden verwondingen zoals hersenschuddingen en botbreuken opliepen. In alle herendisputen werd volgens het advocatenkantoor ooit wel eens geweld gebruikt tegen nieuwe leden.

De vereniging zegt in een excuusbrief geschokt te zijn door "de omvang, ernst en aard van de vele misstanden". De vereniging raakte herhaaldelijk in opspraak vanwege grensoverschrijdende ontgroeningsrituelen.

In 2021 bleek bijvoorbeeld al dat zeker zes disputen zich tijdens de ontgroeningsperiode schuldig hadden gemaakt aan grove mishandeling en vernedering. En in 2016 belandden drie studenten in het ziekenhuis nadat zij onder meer in de gracht moesten zwemmen en moesten slapen tussen het afval.

Vrouwonvriendelijk

Vorig jaar kwamen beelden naar buiten waarop te zien is dat mannelijke leden tijdens een lustrumviering vrouwonvriendelijke uitspraken deden. Ze riepen onder meer dat vrouwen "niet meer of minder zijn dan een hoer". Naar aanleiding daarvan stapte bestuursvoorzitter Heleen Vos op en legden drie mannelijke leden die seksistische uitspraken hadden gedaan hun functies in het bestuur neer.

Onder meer naar aanleiding van de lustrumviering, maar ook vanwege de geweldsincidenten werd de kennismakingstijd vorig jaar aangepast waardoor er dat jaar geen ontgroening met 'beproevingen' meer zou plaatsvinden.

Cultuurverandering

De vereniging zegt sinds 2021 bezig te zijn met een cultuurverandering, waarbij onder meer aspirant-leden niet langer in dispuutshuizen slapen en er meer toezicht is op hen. Het bestuur zegt dat er sindsdien verbetering is opgetreden, maar dat is dus lastig te bepalen omdat er in de zomer van 2022 sowieso geen ontgroeningsactiviteiten mochten plaatsvinden.

Huidige bestuursvoorzitter Sebastiaan Klaver zegt tegen Trouw dat voor zover hij weet niemand naar de politie is gestapt naar aanleiding van de geweldsincidenten. "Dat maakt het ook voor de vereniging lastig om juridische stappen te ondernemen tegen individuele daders." Volgens hem blijkt uit gesprekken met leden "dat niemand fysiek geweld erbij vindt horen. Een moeilijke of soms chaotische tijd kan helpen om een band te creëren, maar we zijn het erover eens dat slaan of vernederen daar geen onderdeel meer van mag zijn."