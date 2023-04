Scheepswrak met ruim 1000 slachtoffers WO II na 81 jaar gevonden

In de Zuid-Chinese zee is het wrak van een Japans koopvaardijschip gevonden waarop in de Tweede Wereldoorlog meer dan duizend krijgsgevangenen omkwamen. Met behulp van specialisten van het Nederlandse bodemonderzoeksbedrijf Fugro werd de Montevideo Maru op 4000 meter diepte aangetroffen voor de Filipijnse kust. Het scheepswrak zal verder ongemoeid worden gelaten.

Het schip was onderweg van Papoea Nieuw-Guinea naar de door Japan bezette Chinese provincie Hainan toen het op 1 juli 1942 werd getroffen door torpedo's van een Amerikaans oorlogsschip. De boot kapseisde en zonk in elf minuten. Er kwamen 1060 krijgsgevangenen om, onder wie 980 Australiërs en tientallen burgers uit veertien landen, waaronder Nederland. De Amerikanen wisten niet dat er krijgsgevangenen aan boord waren.

De meeste krijgsgevangen waren Australische militairen die waren gelegerd op een Britse legerbasis bij de stad Rabaul, op het Australische deel van Nieuw-Guinea. De basis viel in januari 1942, kort na de aanval op Pearl Harbor, in Japanse handen. De ramp met de Montevideo Maru is de grootste scheepsramp uit de Australische geschiedenis.

Lange voorbereiding

De Australische non-profitorganisatie Silentworld Foundation is vijf jaar bezig geweest met de voorbereidingen op de zoektocht naar het schip. Deze maand waren er genoeg gegevens verzameld om gericht te zoeken. Het wrak werd na twaalf dagen zoeken met behulp van het Australische ministerie van Defensie en diepzeespecialisten van Fugro gevonden. Er werd gebruikgemaakt van een zelfsturend onderwatervoertuig, dat met sonarapparatuur de zeebodem scande.

Het wrak werd aangetroffen op 110 kilometer ten zuidwesten van het Filipijnse eiland Luzon. De Australische premier Albanese zegt dat een buitengewone inspanning heeft geleid tot de vondst van "de laatste rustplaats van de verloren zielen". Hij hoopt dat het de nabestaanden "een mate van rust" geeft.