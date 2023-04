Tadic volgend jaar nog Ajacied? ‘We hebben echt een plan nodig, het moet kloppen’

Dusan Tadic pakte sinds zijn komst naar Ajax ieder seizoen de kampioenschaal. Maar dit jaar is alles anders. Voor de Amsterdammers resten er dit seizoen nog twee troostprijzen: de tweede plek in de eredivisie en de KNVB-beker. "Dat doet pijn", zegt de aanvoerder in aanloop naar de tweestrijd met PSV.

Ajax gaat morgen eerst in de eredivisie op bezoek in Eindhoven en een week later speelt het tegen PSV in de bekerfinale. Voor Tadic was het even schakelen nu Feyenoord er met de titel vandoor gaat - "Als ik de schaal niet pak, ben ik niet blij" - maar hij heeft de knop inmiddels om kunnen zetten. Er staat namelijk veel op het spel.

"Het is een grote wedstrijd tegen PSV, dat zijn altijd interessante wedstrijden. Natuurlijk zijn beide teams gewend om voor de eerste plek te vechten. Maar dit jaar is het moeilijk. Desondanks is het heel belangrijk voor beide teams, we willen Champions League spelen."