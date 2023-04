Wekdienst: Traditioneel bloemencorso in Bollenstreek • Drukte op Schiphol door meivakantie

Goedemorgen! Het weekend is begonnen: In de Bollenstreek wordt de lente feestelijk ingeluid, daar rijdt vandaag het traditionele bloemencorso.

Ga je de weg op? Hier vind je het overzicht van de werkzaamheden. En bekijk hier de dienstregeling voor het spoor.

Wat kun je vandaag verwachten?

In de Bollenstreek rijdt vandaag het bloemencorso van Noordwijk naar Haarlem. Over de ruim 42 kilometer lange route rijden praalwagens versierd met kleurrijke bloemen. De organisatie heeft de winnaars van de mooiste praalwagens al bekend gemaakt.

De meivakantie is in volle gang en dat betekent drukte op Schiphol. Reizigers moeten rekening houden met rijen, de luchthaven verwacht namelijk zo'n 70.000 reizigers. Maar excessen zoals vorig jaar zullen niet snel weer gebeuren. Schiphol heeft meer beveiligers aangenomen en hoopt daarmee nieuwe chaos te voorkomen.

In het volleybal is de strijd om de landstitel losgebarsten. Vandaag nemen de volleybalsters van Utrecht en Sneek het tegen elkaar op in de tweede van de best-of-five serie. In de eerste wedstrijd deelde Sneek de eerste tik uit. De tweede wedstrijd is vanavond live te volgen via deze livestream op NOS.nl.

Wat heb je gemist?

Collega-advocaten hebben geschokt gereageerd op de arrestatie van strafrechtadvocaat Inez Weski. Gisteren werd de advocaat aangehouden op verdenking van deelname aan een criminele organisatie. Weski zit in volledige beperkingen en mag met niemand contact hebben, behalve eventueel met een advocaat.

"Om zoiets heftigs te doen, moet het OM echt wel stevig in de schoenen staan", zegt collega-strafrechtadvocaat Job Knoester over de arrestatie. "Het is heel bijzonder dat dit gebeurt, het is een advocaat met een goede reputatie."

Ander nieuws uit de nacht

Hooggerechtshof VS schort verbod op abortuspil op: Een federale rechter legde eerder deze maand een verbod op, maar het Hooggerechtshof heeft dat nu geblokkeerd. President Biden is blij met het besluit.

Groep jongeren op Schiphol uit trein gehaald om nepwapen, een aanhouding: De hele groep moest mee naar de politiepost op het vliegveld voor een gesprek, zegt een woordvoerder van de marechaussee tegen persbureau ANP. Door het incident reden er enige tijd minder treinen tussen Leiden en Schiphol.

Levenslang voor Canadese hoogleraar om aanslag in Parijs in 1980: De man, een Canadees van Libanese en Palestijnse afkomst, is schuldig bevonden aan een bomaanslag die in 1980 in Parijs het leven kostte aan vier mensen.

En dan nog even dit:

PEC Zwolle is na een jaar afwezigheid volgend seizoen terug in de eredivisie. De afgelopen weken was Zwolle al meerdere keren dicht bij promotie, maar kon de champagne nog niet ontkurkt worden. Gisteravond was een gelijkspel tegen Almere City genoeg om terug te keren.