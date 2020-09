10 en 4,5 jaar cel voor brandstichting Telegraaf-gebouw

De rechtbank Amsterdam heeft twee mannen veroordeeld voor hun rol bij de aanslag op het Telegraaf-gebouw in juni 2018. De mannen zijn ook schuldig aan deelname aan "een criminele organisatie gericht op autocriminaliteit".

Een man van 27 krijgt tien jaar cel, een man van 29 vierenhalf jaar. "Met hun daad pleegden de mannen een aanval op de persvrijheid", zegt de rechtsbank. Ook moeten ze het moederbedrijf van De Telegraaf ruim 205.000 euro betalen voor materiële schade.

Vier anderen zijn vrijgesproken van betrokkenheid bij de brandstichting. Een van hen is wel schuldig aan heling van de gebruikte vluchtauto, een ander aan deelname aan de criminele organisatie, oordeelt de rechter.

Uitgebrande vluchtauto

In de nacht van 26 juni 2018 reed een Volkswagen Caddy in op de gevel van De Telegraaf in Amsterdam. De auto werd daarna in brand gestoken. Een deel van het pand raakte zwaar beschadigd. De daders vluchtten in een Audi, die later uitgebrand werd teruggevonden. Er vielen geen gewonden.

Het Openbaar Ministerie had celstraffen tot twaalf jaar geëist.