Van corruptie verdachte oud-president Toledo laat zich uitzetten naar Peru

De Peruaanse oud-president Toledo heeft zich gemeld bij de Amerikaanse autoriteiten, om zich te laten uitleveren aan Peru. In dat land wordt hij verdacht van corruptie en witwassen. Volgens de Peruaanse aanklager zal de uitlevering binnen twee of drie dagen plaatsvinden.

Alejandro Toledo was president van Peru tussen 2001 en 2006. In die tijd zou hij zo'n 20 miljoen dollar hebben gekregen van het Braziliaanse bouwbedrijf Odebrecht, in ruil voor een grote opdracht. Toledo spreekt de beschuldigingen tegen en houdt vol dat ze politiek gemotiveerd zijn.

De 77-jarige Toledo woont al jaren in de Verenigde Staten en werd in 2019 op verzoek van Peru gearresteerd door de Amerikaanse politie. Sindsdien staat hij met een enkelband onder huisarrest.

Toestemming

Eerder dit jaar gaf het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken toestemming voor Toledo's uitlevering. Zijn advocaten probeerden dat te laten terugdraaien, maar deze week werd ook de laatste poging daartoe afgewezen. Daarop meldde Toledo zich gisteren bij het gerechtsgebouw in San Jose in Californië.

De Peruaanse autoriteiten hebben gezegd dat Toledo na aankomst in Peru waarschijnlijk wordt overgebracht naar een gevangenis net buiten de hoofdstad Lima. Daar zitten ook twee andere voormalige presidenten, de eind vorig jaar afgezette Pedro Castillo en de tot 25 jaar cel veroordeelde Alberto Fujimori.