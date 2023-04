Uitzinnige aanhang onthaalt PEC Zwolle bij eigen stadion

Honderden voetbalfans hebben in Zwolle de spelers van PEC onthaald die eerder op de avond promotie naar de eredivisie hadden veiliggesteld. Al voordat de spelersbus bij het stadion in Zwolle was aangekomen, was de in de regen wachtende menigte begonnen met zingen en vuurwerk afsteken.

Rond 00.30 uur kwam de bus aan, waarna de selectie en de staf zich op een balkon lieten toejuichen. Aanvoerder Bram van Polen riep de aanhang op om het er flink van te nemen: