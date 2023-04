Gitaar Eddie Van Halen geveild voor bijna 4 miljoen dollar

Een gitaar van de Nederlands-Amerikaanse gitarist Eddie Van Halen is op een veiling afgehamerd voor 3,9 miljoen dollar, oftewel ruim 3,5 miljoen euro. Van Halen, die drie jaar geleden overleed, was met het instrument onder meer te zien in de videoclip van de hit Hot for teacher uit 1984.

Het gaat om een zogenoemde Frankenstrat-gitaar, die een bevriende instrumentenmaker speciaal voor Van Halen ontwierp. Op de kast staat een rood met witte print. De in Nijmegen opgegroeide muzikant bespeelde de gitaar in de jaren 80 jarenlang bij liveoptredens van zijn band Van Halen. Hij werd door muziektijdschrift Rolling Stone op de achtste plaats gezet in de top 100 van beste gitaristen.

Winkeleigenaar

Eddie Van Halen schonk het instrument in 1990 aan een technicus die de band verliet en via via kwam het terecht in een winkel in Californië. De eigenaar daarvan bracht de gitaar onlangs naar veilinghuis Sotheby's.

Het veilinghuis had geschat dat de gitaar tussen de 2 en 3 miljoen dollar zou opbrengen. Er is niet bekendgemaakt wie de koper is.

De Frankenstrat van Van Halen is niet de duurste gitaar ooit geveild. Voor zover bekend werd het record gevestigd bij een gitaar van de overleden Nirvana-frontman Kurt Cobain. De akoestische gitaar die hij bij MTV Unplugged bespeelde leverde in 2020 zo'n 6 miljoen dollar op.