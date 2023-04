Hoofdredacteur Duits tijdschrift ontslagen na nep-interview met Schumacher

De hoofdredacteur van het Duitse roddelblad Die Aktuelle is per direct ontslagen vanwege de publicatie van een nep-interview met oud-Formule 1-coureur Michael Schumacher. Anne Hoffmann was hoofdredacteur sinds 2009.

In de editie van afgelopen weekend leek het alsof de oud-coureur voor het eerst sinds zijn ernstige skiongeluk in 2013 met de media had gesproken. Op de voorpagina stond een foto van Schumacher met de tekst "Het eerste interview" en daaronder "Het klinkt bedrieglijk echt".

"Mijn leven is volledig veranderd sinds het ongeluk", is een van de zogenaamde citaten van Schumacher binnen in het blad. Onderaan het interview wordt in kleine letters vermeld dat het interview is gemaakt op basis van kunstmatige intelligentie.

Smakeloos en misleidend

Schumacher liep door het skiongeluk in 2013 hersenletsel op en werd een halfjaar in coma gehouden. Over zijn medische toestand heeft zijn familie sindsdien nauwelijks iets bekendgemaakt.

"Dit smakeloze en misleidende artikel had nooit mogen verschijnen", staat in een verklaring van uitgever Funke. "Het voldoet op geen enkele manier aan de journalistieke standaarden die onze lezers van ons verwachten."

De uitgever heeft excuses aangeboden aan de familie van Schumacher. Die maakte deze week bekend juridische stappen te ondernemen tegen het blad.