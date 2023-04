Hooggerechtshof VS schort verbod op abortuspil op

In de Verenigde Staten komt voorlopig geen verbod op de veelgebruikte abortuspil mifepriston. Een federale rechter legde eerder deze maand een verbod op, maar het Hooggerechtshof heeft dat nu geblokkeerd. President Biden is blij met het besluit.

Mifepriston werd in 2000 in de VS goedgekeurd door de medicijnwaakhond FDA. Bij naar schatting de helft van de abortussen in het land wordt mifepriston gebruikt, vaak in combinatie met het medicijn misoprostol.

Een aantal anti-abortusbewegingen besloot eind vorig jaar de FDA aan te klagen omdat bij de goedkeuring niet goed zou zijn gekeken naar de veiligheidsrisico's. Een federale rechter in Texas gaf de groeperingen twee weken geleden gelijk en schortte de goedkeuring op. Dat zou betekenen dat de distributie op korte termijn zou worden stopgezet.

Noodverzoek

Daarop schakelden de regering-Biden en de fabrikant van mifepriston het Hooggerechtshof in. Ze dienden een zogeheten noodverzoek in om het verbod op te heffen, in afwachting van de beroepszaken die nog zullen dienen. Dat noodverzoek is nu ingewilligd. Het hof was niet unaniem: twee van de negen leden hebben bekendgemaakt dat ze tegen het besluit hebben gestemd.

In een schriftelijke verklaring verwelkomt Biden het besluit van het Hooggerechtshof. "Voor vrouwen in Amerika kunnen de belangen niet groter zijn. Ik zal doorgaan met het bestrijden van politiek gedreven aanvallen op de gezondheid van vrouwen."