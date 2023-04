Levenslang voor Canadese hoogleraar om aanslag in Parijs in 1980

Een rechtbank in Parijs heeft een hoogleraar aan een universiteit in Canada veroordeeld tot levenslang. De man, een Canadees van Libanese en Palestijnse afkomst, is schuldig bevonden aan een bomaanslag die in 1980 in Parijs het leven kostte aan vier mensen.

De veroordeelde, de 69-jarige hoogleraar sociologie Hassan Diab, woont in Canada en was niet bij de uitspraak. Hij ontkent schuld. Frankrijk gaat waarschijnlijk proberen hem uitgeleverd te krijgen.

Synagoge

Bij de aanslag bijna 43 jaar geleden ging er een bom af bij een synagoge waar honderden Joden bijeen waren. Behalve vier doden vielen er 46 gewonden. De aanslag veroorzaakte een schok in de joodse gemeenschap: het was de eerste antisemitische terroristische daad in Frankrijk sinds de Tweede Wereldoorlog.

De zaak bleef jarenlang onopgelost. Aanvankelijk dacht justitie aan een rechts-extremistische aanslag, maar later verschoof de aandacht naar Palestijnse extremistische groeperingen. Toen kwam Diab in beeld. Hij zou onder een valse naam naar Parijs zijn gegaan en daar de bom hebben neergelegd.

Juridisch getouwtrek

In 2007 gaf Frankrijk een internationaal arrestatiebevel uit voor Diab, die toen al jaren als socioloog in de Canadese stad Ottawa werkte. Na jaren juridisch getouwtrek kwam het tot een uitlevering, maar in 2018 sloot Frankrijk de zaak tegen Diab wegens gebrek aan bewijs en keerde hij terug naar Canada.

Onlangs besloot de Franse justitie echter om de zaak te heropenen. Aanklagers zeiden dat er geen enkele twijfel was dat Diab de bom had geplaatst, onder meer op basis van een gevonden paspoort.

'Persoonsverwisseling'

Diabs advocaten hebben verbijsterd gereageerd op zijn veroordeling. Volgens hen is hij het slachtoffer van een persoonsverwisseling en was hij ten tijde van de aanslag in Libanon, waar hij studeerde.

Vrienden en sympathisanten van Diab hebben Canada opgeroepen niet mee te werken aan een nieuwe uitlevering. Premier Trudeau zegt in een eerste reactie dat hij afwacht waar Frankrijk mee komt. "Maar we zullen altijd opkomen voor de rechten van Canadese staatsburgers."