Na promotie wil PEC Zwolle nu ook nog een 'toetje met kampioenschap'

Na één jaar in de eerste divisie keert PEC Zwolle volgend seizoen terug in de eredivisie. Een matige wedstrijd tegen Almere City leverde een gelijkspel op en dat was voldoende om zeker te zijn van promotie. "Het resultaat is het belangrijkste, dat is een cliché, maar het is wel zo", zei clubicoon Bram van Polen met een grote glimlach.

De 37-jarige verdediger verlengde onlangs zijn contract en weet nu zeker dat hij in zijn zeventiende seizoen bij PEC weer in de eredivisie speelt. "Ik ben heel gelukkig. De club gaat me aan het hart, dus ik ben heel blij."

De afgelopen weken had PEC al een paar keer kunnen promoveren, maar ging het feest telkens niet door. Tegen Almere City had de ploeg het voor het eerst zelf in de hand. "Het was van beide kanten slordig. Ik vond ons een beetje zenuwachtig vandaag."

Complimenten voor trainer en staf

Volgens Van Polen zijn het vooral de trainer en zijn technische staf die de complimenten verdienen. Na de degradatie moesten zij met een bijna compleet nieuwe selectie aan de slag. "We spelen zo aanvallend en met zoveel intensiteit, dat heeft ons geen windeieren gelegd."

"We hebben een heel nieuw team samengesteld. Met jonge spelers die nog geen minuut hebben gespeeld in het betaalde voetbal en een oudere spelers. Dat is een goede mix geworden. Ze zijn elke dag bezig om zich te verbeteren", vertelde trainer Dick Schreuder trots.

Bekijk hieronder de reacties van trainer Dick Schreuder en Thomas van den Belt: