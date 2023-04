Modemarktplaats Vinted worstelt met terugbetalen klanten

Modemarktplaats Vinted worstelt met het terugbetalen van klanten. Afgelopen weken kregen Nederlandse klanten van de veel gebruikte verkoopplek voor tweedehands kleding hun geld niet terug als een koop niet doorging. Volgens het bedrijf zelf komt dat door technische problemen bij het de afhandelaar van de betalingen, Mangopay.

Op Vinted kunnen mensen tweedehands kleding kopen of verkopen. Het geld gaat niet direct van de koper naar de verkoper, maar eerst naar Vinted. Het van oorsprong Litouwse bedrijf houdt het geld vast tot de kleding is aangekomen, op die manier wil het internetoplichting voorkomen. Als het pakketje niet aankomt of de koop geannuleerd wordt, krijgt de koper het geld terug.

Althans, dat is de bedoeling. Maar afgelopen weken liep het anders.

Klachtenregen

"Ik wacht al ruim twee weken op mijn geld", zegt Mick tegen NOS Stories. Op 5 april kocht de scholier een merkjas op Vinted. "214 euro, daar heb ik hard voor gewerkt als pizzabezorger." De aankoop werd geannuleerd. Normaal gesproken zou Mick het geld binnen een week terugkrijgen. Maar nu liep het anders. "Ik ben bang dat ik mijn geld kwijt ben."

Mick is niet de enige die op zijn geld wacht. Op internet regent het de laatste dagen klachten over Vinted. Sommige mensen zeggen al anderhalve maand te wachten op terugbetalingen van soms enkele honderden euro's. Via de internethelpdesk van Vinted krijgen ze weinig duidelijkheid, klinkt het. Net als Mick vrezen velen hun geld niet meer terug te zien.