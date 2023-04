Koploper Arsenal verspeelt ook punten tegen hekkensluiter Southampton

Koploper Arsenal heeft vrijdagavond in eigen stadion met 3-3 gelijkgespeeld tegen hekkensluiter Southampton. Achtervolger Manchester City heeft nu één verliespunt minder dan de Londense ploeg. Woensdagavond staat Manchester City-Arsenal op het programma. Het is het derde gelijkspel voor Arsenal op rij in de competitie.

De Braziliaan Gabriel Martinelli bracht Arsenal in de twintigste minuut snel terug in de wedstrijd. Na ruim een uur leek Duje Caleta-Car het duel in het voordeel van Southampton te beslissen, maar Martin Ødegaard en Bukayo Saka bezorgden Arsenal in de laatste minuten van de reguliere speeltijd alsnog een punt.