Gelijkspel in Almere is genoeg: PEC Zwolle keert na jaar terug in eredivisie

PEC Zwolle keert volgend seizoen terug in de eredivisie. De Zwollenaren stelden de langverwachte promotie veilig met een gelijkspel bij Almere City. De topper tussen de koploper en de nummer drie van de Keuken Kampioen Divisie eindigde in 1-1.

De afgelopen weken was Zwolle al meerdere keren dicht bij promotie, maar kon de champagne nog niet ontkurkt worden. Nu was het dan eindelijk zover en keert PEC Zwolle na één seizoen eerste divisie weer terug in de eredivisie.

Het gelijkspel betekende wel puntenverlies in de titelstrijd met Heracles Almelo, dat won van Helmond Sport en de achterstand op PEC verkleinde naar drie punten met nog vier wedstrijden te gaan.

De Zwollenaren zullen de komende weken nog hard moeten werken om de titel over de streep te trekken, maar eerst zal de promotie goed gevierd worden.

"Het is heel belangrijk. De club gaat me aan het hart, dus ik ben heel blij", vertelde PEC-aanvoerder Bram van Polen glunderend. "Het was een matige wedstrijd, aan beide kanten slordig. Het resultaat is het belangrijkste, dat is een cliché, maar het is wel zo."