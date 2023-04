Twee rake kopballen Mirani bezorgen Volendam winst op Cambuur

FC Volendam heeft uitstekende zaken gedaan in de strijd tegen degradatie door een 2-0 zege op SC Cambuur. Damon Mirani was twee keer trefzeker. De hekkensluiter uit Friesland leed al de zesde nederlaag op rij en kan degradatie naar de eerste divisie bijna niet meer ontlopen.

De wedstrijd aan de Volendamse Dijk was op papier een heuse kelderkraker en het spel was dan ook niet om over naar huis te schrijven. Cambuur begon nog wel aardig aan de wedstrijd en in de vijfde minuut kreeg Jamie Jacobs een prima mogelijkheid om de score te openen. Vanuit kansrijke positie schoof hij de bal met binnenkant voet echter naast de paal.

De ploeg uit Leeuwarden kreeg nog een paar kansjes - zo zeilde een corner van Mimoun Mahi bijna pardoes in het doel - en Volendam had de nodige pech met blessures bij Gaetano Oristanio en Brian Plat, die beiden nog voor rust naar de kant moesten.

Toch ging Volendam met een opgetogen gevoel de kleedkamer in. In de 39ste minuut belandde een corner van aanvoerder Carel Eiting op het hoofd van Damon Mirani, en via een kluts ging de bal in het doel voor de 1-0.