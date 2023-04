Arrestatie Weski leidt tot verbazing alom: 'OM moet stevig in schoenen staan'

Collega-advocaten reageren geschokt op de arrestatie van strafrechtadvocaat Inez Weski. Vandaag werd de advocaat aangehouden op verdenking van deelname aan een criminele organisatie. Weski zit in volledige beperkingen en mag met niemand contact hebben, behalve eventueel met een advocaat.

"Het is heel bijzonder dat dit gebeurt, het is een advocaat met een goede reputatie", zegt collega-strafrechtadvocaat Job Knoester over de aanhouding. Hij benadrukt dat we niet te snel moeten oordelen en veroordelen. "We weten nog helemaal niks, we moeten het afwachten. Maar wat er ook achter zit, dit is voor mevrouw Weski een persoonlijk drama."

"Om zoiets heftigs te doen, moet het OM echt wel stevig in de schoenen staan. Het bijzondere is dat precies vandaag ook is aangetoond dat je niet op het OM kan vertrouwen." Knoester verwijst daarmee naar de zaak van de Haagse oud-wethouder Richard de Mos die 3,5 jaar na de aanklacht is vrijgesproken van corruptie.