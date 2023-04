Zware gevechten in Khartoem tijdens wapenstilstand voor Suikerfeest

In Khartoem, de hoofdstad van Sudan, zijn vandaag zware beschietingen geweest. Hoewel er wegens het Suikerfeest een wapenstilstand van drie dagen was afgekondigd door het Sudanese regeringsleger en de paramilitaire groep Rapid Support Forces (RSF), gingen de gevechten door.

In Sudan woedt sinds afgelopen zaterdag de strijd tussen het Sudanese regeringsleger en de RSF.

De strijdende partijen spraken al twee keer wapenstilstanden af, die beide niet werden nageleefd. Vanavond is er weer een nieuwe wapenstilstand van drie dagen afgekondigd na akkoord van beide partijen.

Burgers getroffen

Sinds de geweldsuitbarstingen afgelopen weekend zijn uitgebroken, zijn er al honderden mensen om het leven gekomen. De slachtoffers vielen vooral in Khartoem en de westelijke regio Darfur.

Sudan, dat nu in een humanitaire ramp is beland, is het op twee na grootste land van het continent. Een kwart van de mensen is afhankelijk van voedselhulp.