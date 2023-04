Dirigent Lorenzo Viotti vertrekt bij Philharmonisch Orkest en Nationale Opera

De Zwitsers-Franse dirigent Lorenzo Viotti vertrekt na seizoen 2024-2025 bij het Nederlands Philharmonisch Orkest en De Nationale Opera. In een bericht op de website van het orkest laat Viotti weten dat hij prioriteit wil geven aan zijn "persoonlijke leven en ontwikkeling waarin ik de meester ben over mijn eigen tijd."

Viotti trad in 2021 aan als dirigent. Voor die tijd had de jonge dirigent al veel concoursen en prijzen gewonnen. In 2017 was hij verkozen tot de "beste nieuwkomer" tijdens de International Opera Awards.

Viotti komt uit een muzikale familie: zijn vader Marcello Viotti was ook dirigent. Ook hij dirigeerde bij het Nederlands Philharmonisch Orkest.

Nieuw publiek

De 33-jarige dirigent wist een nieuw publiek aan zich te binden, schrijft het orkest. Via social media, waar Viotti regelmatig schaars gekleed of al sportend te zien is, verzamelde hij een grote groep volgers. Bij zowel het Nederlands Philharmonisch Orkest als De Nationale Opera verschenen steeds meer jongeren.

Viotti verdwijnt overigens niet voorgoed uit de zalen van het orkest en de opera. Hij zal ook na zijn vertrek als chef-dirigent terugkeren als gastdirigent.