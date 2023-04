Afgehakte wolvenkop bewijst: ook in Duitsland veroorzaakt het dier frustratie

In totaal heeft Jahnke zo'n tweeduizend schapen. In drie jaar tijd verloor hij er zo'n honderdvijftig aan de wolf. "Als het zo doorgaat houden we geen schapen meer over."

Het geld voor het materiaal om zijn vee te beschermen kreeg hij vergoed van de overheid, maar ook het onderhoud kost hem veel geld. Daarnaast is hij veel tijd kwijt aan het beschermen van zijn schapen. Hij vindt dat de overheid meer moet doen om de boeren te helpen.

Meer bescherming voor de boer, minder voor de wolf

Veel veehouders in de regio delen zijn frustratie. In het stadje Gifhorn, een klein uur rijden van de boerderij van Jahnke, staan zo'n honderd boeren in een manege. Ze zijn er op uitnodiging van belangenvereniging Weidezone, die door Duitsland trekt om hun ideeën over de aanpak van de wolf te delen. Op een podium legt initiatiefnemer Ruth Boßmann hun eisen uit. Ze krijgt regelmatig bijval van gefrustreerde boeren.

"Onze doelen zijn heel duidelijk," zegt Boßmann. "Ten eerste willen we dat niet alleen het materiaal om het vee te beschermen wordt vergoed, maar ook de plaatsing en het onderhoud van het materiaal." Daarnaast vindt de organisatie dat de beschermde status van de wolf moet worden aangepast en wolven dus eerder mogen worden afgeschoten.