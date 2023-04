Van de Zandschulp bereikt met winst op Giron halve finales in München

Botic van de Zandschulp heeft ten koste van Marcos Giron de halve finales van het graveltoernooi in München bereikt. Van de Zandschulp won met 7-5, 6-3 van de Amerikaan.

Giron haalde in 2021 de derde ronde op Roland Garos en is de nummer 59 van de wereld. Van de Zandschulp staat dertig plaatsen hoger, maar had de twee vorige ontmoetingen (in 2021 op de hardcourtbanen van Indian Wells en vorig jaar bij het grastoernooi van Mallorca) verloren.

Op het gravel in München was hij echter te sterk voor Giron. De Amerikaan had vooral moeite met de enorme diepte in de slagen van Van de Zandschulp.

Vorig jaar geblesseerd

In de eerste set kon Giron nog goed mee, maar in de tweede werd hij overpowered. Vorig jaar reikte Van de Zandschulp tot de finale in München, waarin hij geblesseerd moest opgeven vanwege een blessure.

Zaterdag kan Van de Zandschulp opnieuw de finale bereiken, als hij weet af te rekenen met de Amerikaan Taylor Fritz. De nummer tien van de wereldranglijst won zijn kwartfinale tegen Dominic Thiem met 6-3, 6-4.

In de andere halve finale neemt de Deense titelverdediger Holger Rune het op tegen Christopher O'Connell uit Australië.

Djokovic opnieuw vroegtijdig uitgeschakeld

Novak Djokovic heeft de kwartfinales van het graveltoernooi in Banja Luka niet overleefd. De met elleboogklachten kampende Serviër boog met 4-6, 6-7 (6) voor zijn landgenoot Dusan Lajovic.