Goes rent van strafschoppenserie naar strafschoppenserie: 'Snel wat gegeten in de bus'

Donderdag, even na half tien 's avonds in Alkmaar. Mexx Meerdink schiet AZ vanaf de strafschopstip naar de halve finales van de Conference League. Wouter Goes rent het veld op om met zijn medespelers de winst op Anderlecht te vieren. Een feestje dat nog wel even doorgaat in de kleedkamer, maar voor Goes duurt dat feest niet tot in de late uurtjes.

Vrijdag, even na drie uur in de middag in het Zwitserse Genève. Jayden Addai schiet AZ vanaf de strafschopstip naar de finale van de Youth League. Weer mag Goes een sprintje trekken, maar dit keer iets minder hard, want hij heeft een bizarre dag achter de rug.