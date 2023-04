Rutte optimistisch over kans kabinetsbesluit lastige problemen

Premier Rutte is optimistisch over de kans dat het kabinet in staat is een oplossing te vinden voor een aantal complexe problemen, zoals een legere staatskas, extra klimaatplannen, de hulp aan Groningen, de stikstofimpasse en de opvang van een grotere toestroom van asielzoekers.

"We hebben in de ministerraad goed, eerlijk en intensief gesproken", zei de premier na afloop van deze wekelijkse vergadering van de bewindslieden van zijn VVD-, D66-, CDA- en ChristenUnie-kabinet. "Het verliep in goede sfeer. Ik denk dat we eruit komen."

Deze week zijn er al allerlei extra kabinetsbijeenkomsten geweest om een akkoord te bereiken over bijvoorbeeld de begroting van volgend jaar en de klimaatplannen van minister Jetten voor Klimaat en Energie. Hij wil die plannen zo snel mogelijk naar buiten brengen, maar dat is vandaag niet gelukt doordat er onenigheid is over vooral de bijdrage die automobilisten moeten leveren.

Laatste stappen

De D66-minister denkt aan duurdere brandstof en een hogere aanschafbelasting voor benzineauto's, maar dat wil coalitiepartij VVD niet. Rutte denkt dat er volgende week een voorstel naar buiten kan komen waar alle partijen achter staan. "Ik denk dat we de laatste stappen kunnen zetten."

De gesprekken over een miljardentekort in de lopende begroting onder leiding van minister Kaag van Financiën lopen ook stroef, omdat niemand zin heeft geld te zoeken in zijn of haar eigen begroting. Deze zogenoemde Voorjaarsnota moet volgende week klaar zijn, maar ondanks de extra bijeenkomsten is er nog geen zicht op een akkoord.