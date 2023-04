Manchester City zonder Aké in halve finale FA Cup tegen Sheffield United

Manchester City moet het zaterdagmiddag in de halve finales van de FA Cup doen zonder verdediger Nathan Aké.

De Nederlandse verdediger kampt met een hamstringblessure, die hij woensdag opliep in het duel met Bayern München in de kwartfinales van de Champions League.

"Hij is er nog niet klaar voor", zei City-coach Pep Guardiola in de persconferentie voor de FA Cup-wedstrijd tegen Sheffield United. "Ik weet nog niet precies hoe erg de schade is. De onderzoeken zijn nog gaande en ik hoop op korte termijn meer duidelijkheid te krijgen."

Manchester City is naast de FA Cup nog kansrijk in de Premier League en de Champions League. Aké is dit seizoen een vaste waarde in het elftal van de Engelse kampioen.