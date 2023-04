Knappe wereldbekerzege waterpolosters op Verenigde Staten

De Nederlandse waterpolosters hebben in de strijd om de wereldbeker knap van de Verenigde Staten gewonnen. Oranje was de olympisch kampioen in Athene met 9-8 (3-2, 4-2, 2-3, 0-1) de baas.

Nederland, dat net als de VS al zeker is van deelname aan het finaletoernooi, nam in het tweede kwart het heft stevig in handen. Daarin liep de ploeg van coach Evangelos Doudesis van 4-3 uit naar 7-3.

Amerika, dat niet met zijn sterkste team naar dit toernooi is afgereisd omdat de collegespeelsters nog niet mee mochten, kwam sterk terug. Oranje, dat bij grote toernooien in de olympische finale van 2008 voor het laatst van de VS had gewonnen, gaf de zege echter niet meer weg.