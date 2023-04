Nederlands bedrijf moet tussen mijnen, oorlog en piraten in Rode Zee een milieuramp voorkomen

Voor het oog van de wereld gaan Nederlandse bergers binnenkort, midden in een oorlogs- en piratengebied in de Rode Zee, de vervallen olietanker FSO Safer bergen. Smit Salvage, een dochterbedrijf van baggeraar Boskalis, kreeg gisteren de opdracht om een dreigende milieuramp met ingrijpende humanitaire gevolgen in en rond de Rode Zee af te wenden.

Twee jaar geleden lukte het Smit Salvage nog het vastgelopen containerschip Ever Given in het Suezkanaal los te trekken. Deze nieuwe klus in het Midden-Oosten is niet zonder gevaar. Vijf vragen over de berging:

Wat is de FSO Safer?

Een in 1976 in Japan gebouwde olietanker. In 1987 werd die omgebouwd tot drijvende opslag- en overslagfaciliteit: een zogenoemde Floating Storage and Offloading (FSO). Het nationale oliebedrijf van Jemen kocht deze FSO, om vanaf 1988 de ruwe olie van de Marib-olievelden in het land op te vangen en te exporteren via de Rode Zee.

De supertanker ligt afgemeerd op zo'n 9 kilometer uit de kust van Jemen en 50 kilometer ten noordoosten van de haven van Hodeida. Toen in 2015 een burgeroorlog in Jemen uitbrak werd het schip verlaten, omdat de olieproductie in het land door het bloedige geweld stilviel.

Waarom is het vaartuig zo gevaarlijk?

De FSO Safer heeft sinds 1987 nooit meer voor onderhoud in een droogdok gelegen. Sinds het is verlaten is er ook geen regulier onderhoud meer gepleegd. Hierdoor kan het vaartuig inmiddels uit elkaar vallen en zinken. Door de opeenhoping van gassen in de tanks zou de supertanker zelfs kunnen exploderen.

Aan boord van de FSO Safer bevindt zich naar schatting ruim 150 miljoen liter ruwe olie. De inhoud hiervan is vier keer meer dan in zee belandde bij de ramp met de Exxon Valdez in 1989 bij Alaska. Mocht de FSO Safer vergaan, dan zou volgens de Verenigde Naties op vijf na de grootste olieramp op zee ooit plaatsvinden. Het opruimen van de milieuschade in de Rode Zee zou naar schatting van de VN 20 miljard dollar kosten, waarbij de vispopulatie een kwart eeuw nodig heeft om te herstellen.