Heitinga hoopt op 'spektakelstuk' bij PSV-Ajax: 'Willen beide Champions League halen'

"De realiteit is gewoon dat we een flinke achterstand hebben", zegt de Ajax-trainer over het gat van acht punten met koploper Feyenoord. "De realiteit is dat je strijdt om de tweede plek."

Dat de achterstand van Ajax waarschijnlijk te groot is om de landstitel binnen te slepen dit seizoen, daar heeft John Heitinga zich wel bij neergelegd. Maar er is nog wel iets heel belangrijks om voor te strijden: een Champions League-ticket.

Heitinga weet in elk geval precies wat er moet gebeuren om PSV zondag in Eindhoven af te stoppen. "We hebben in de wedstrijd om de Johan Cruijff Schaal gezien waar hun kracht ligt", zegt de oud-international op de persconferentie. "Met name met voorzetten vanaf de flanken en in standaardsituaties. We moeten zorgen dat we ze uit onze zestien houden."

Hij erkent dat Ajax niet over de langste verdedigers beschikt, helemaal nu Edson Álvarez door een schorsing absent is. "We zijn misschien wat kleiner, maar we moeten gewoon zorgen dat ze die voorzetten niet kunnen. Of we moeten zorgen dat we een mannetje extra hebben."

Basisplaats Bassey

De hoofdtrainer van Ajax maakt ook geen geheim van de basisplaats van Calvin Bassey, die Álvarez zal vervangen. "Voor mij is dat niet zo ingewikkeld", is Heitinga open over zijn plannen voor zondag. "Calvin is een leergierige jongen. Dat zien jullie niet. Jullie zien alleen momentopnames in het stadion. Ik zie hoe hij elke dag bezig is beter te worden."

"Hij heeft kwaliteiten die anderen niet hebben", gaat Heitinga verder. "We moeten ervoor zorgen dat hij in zijn kracht komt te spelen. Het belangrijkste is dat hij zijn man uitschakelt."