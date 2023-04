Kabinet wil hoogste onderscheiding voor verzetsheld Jan Zwartendijk

Het kabinet wil de Nederlandse verzetsheld Jan Zwartendijk postuum eren met de hoogste onderscheiding voor dappere daden verricht buiten een strijd, de Erepenning voor Menslievend Hulpbetoon. Het is wettelijk niet mogelijk om iemand die overleden is, zo'n hoge onderscheiding toe te kennen.

Maar het kabinet wil nu kijken of er eenmalig een uitzondering gemaakt kan worden. "Zwartendijk heeft duizenden joden in de Tweede Wereldoorlog gered. Deze onderscheiding is ten volle verdiend", zegt minister Hoekstra van Buitenlandse Zaken, die deze uitzondering aan het regelen is.

Op initiatief van D66-Kamerlid Sjoerd Sjoerdsma vroegen alle Kamerleden in februari aan het kabinet en de koning om dit bijzondere eerherstel voor de Nederlandse diplomaat Zwartendijk (1896-1976).

Visum

Als Nederlandse consul in Litouwen redde hij in de Tweede Wereldoorlog duizenden Joden. Hij verstrekte ruim 2000 Joden een Nederlands reisdocument, waarmee ze via de Sovjet-Unie naar Japan gingen en vandaar naar de Nederlandse Antillen of Suriname konden reizen, toenmalige delen van het Nederlandse koninkrijk die niet bezet waren.

Zwartendijk, die in Litouwen werkte voor Philips, dacht jarenlang dat hij door zijn optreden slechts één persoon in de Tweede Wereldoorlog had gered. Maar het bleken duizenden mensen te zijn, hoorde zijn nabestaanden op de dag van zijn begrafenis.

Op die dag kregen ze een brief waaruit bleek dat niet slechts één persoon maar ruim 95 procent van de duizenden Joden die Zwartendijk had gehopen de oorlog hadden overleefd. Het was het resultaat van een onderzoek naar mogelijke overlevenden waartoe zijn kinderen in de jaren 60 opdracht hadden gegeven aan het Simon Wiesenthal Center en het Holocaust Research Center.