In beeld: moslims vieren wereldwijd het einde van de ramadan

Utrecht - ANP

Mensen omhelzen elkaar na het gebed in de Hagia Sophia-moskee in Istanbul, Turkije.

Istanbul, Turkije - EPA

Kinderen en volwassenen in de Egyptische hoofdstad Caïro vieren samen feest na het gebed voor Eid al-Fitr.

Caïro, Egypte - AFP

In de Afghaanse hoofdstad Kabul begroeten mensen elkaar na het gebed.

Kabul, Afghanistan - EPA

Mensen proberen een plek te bemachtigen in of op de trein op het station in Dhaka, Bangladesh. Miljoenen moslims gaan deze dagen naar hun familie om het einde van de ramadan te vieren:

Dhaka, Bangladesh - EPA

In de stad Peshawar in Pakistan wordt op een markt kleding gekocht voor het Suikerfeest.

Peshawar, Pakistan - EPA

Een vrouw koopt bloemen op een markt in de Indonesische hoofdstad Jakarta. Indonesië is het grootste moslimland ter wereld. Ruim 87 procent van de circa 278 miljoen inwoners is moslim.

Jakarta, Indonesië - EPA

Gebed in de stad Srinagar, in het uiterste noorden van India. De inwoners van dat land zijn overwegend hindoeïstisch, maar onder meer in de regio Jammu en Kashmir wonen veel moslims.

Srinagar, India - EPA

Een kind probeert een geschenk te vangen op de Tempelberg in de oude stad van Jeruzalem. Moslims komen er samen bij de Al-Aksa-moskee om het einde van de ramadan te vieren, met op de achtergrond de gouden Rotskoepel.

Oost-Jeruzalem - AFP

In Dubai, in de Verenigde Arabische Emiraten, omhelzen mensen elkaar na het Eid al-Fitr-gebed.