Wiegman moet aanvoerder Williamson missen op WK door kruisbandblessure

De 26-jarige Arsenal-speelster liep haar blessure woensdagavond op in de competitiewedstrijd tegen Manchester United. In de twaalfde minuut van de wedstrijd verstapte ze zich en moest ze van het veld. Na de wedstrijd verliet ze het stadion op krukken.

Voetbalster Leah Williamson moet komende zomer het WK in Australië en Nieuw-Zeeland aan zich voorbij laten gaan. De aanvoerder van het Engelse nationale team van bondscoach Sarina Wiegman heeft de voorste kruisband van haar knie gescheurd en staat voor een lange revalidatie.

Williamson is de volgende in de lange lijst van speelsters die te maken krijgt met een kruisbandblessure. Speelsters als Vivianne Miedema (Arsenal), Alexei Putellas (FC Barcelona), Beth Mead (Arsenal), Catarina Macario (Olympique Lyonnais) en Marie-Antoinette Katoto (Paris Saint-Germain) vielen allemaal recentelijk uit met dezelfde kwetsuur.

Eerder dit jaar maakten we een explainer over de vele gescheurde voorste kruisbanden in het vrouwenvoetbal. Bekijk deze hieronder: