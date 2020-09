Wat zijn de nieuwe maatregelen?

Premier Mark Rutte en minister Hugo de Jonge geven vanavond om 19.00 uur weer een persconferentie, een dag eerder dan aangekondigd. Het Outbreak Management Team (OMT) adviseert het kabinet over mogelijke aanvullende coronamaatregelen in Amsterdam, Rotterdam en Den Haag. In die steden is het aantal coronabesmettingen sterk gestegen. Vanavond overleggen ook de voorzitters van de 25 veiligheidsregio's met elkaar. In Nieuwsuur reacties en het laatste nieuws.