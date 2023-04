Geoghegan Hart onbedreigd naar eindzege Ronde van de Alpen, ritzege voor Carr

Tao Geoghegan Hart heeft de Ronde van de Alpen op zijn naam geschreven. In de slotrit van de vijfdaagse koers kwam de leiderstrui van de 24-jarige Schot van Ineos niet meer in gevaar.

Geoghegan Hart was ongenaakbaar in de Alpen. Hij kreeg de leiderstrui, nadat hij de eerste etappe had gewonnen, omgehangen en stond die niet meer af. Ook in de tweede etappe was hij de sterkste. De andere etappezeges gingen naar Lennard Kämna, Gregor Mühlberger en Simon Carr, die de slotetappe won.

Slotrit

In de bergrit van Cavalese naar Brunico in Zuid-Tirol stond meteen na de start de Lavezè-pas (1.808 meter hoog) op het menu. Er ontstond daarna een kopgroep van 23 man die de zegen kreeg van het peloton.

De Brit Carr was in die kopgroep de sterkste. Hij liet op de tweede klim, de Riomolino, iedereen zijn hielen zien en reed solo naar de meet. Ploeggenoot Georg Steinhauser won op 0.53 eenvoudig de sprint om de tweede plaats. Geoghegan Hart finishte veilig in het peloton.