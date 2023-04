Man die inreed op voetgangers Berlijn permanent naar psychiatrische kliniek

De man die in juni vorig jaar inreed op voetgangers in Berlijn is door de rechter permanent naar een psychiatrische instelling gestuurd. De rechtbank oordeelde vandaag dat de man leed aan paranoïde schizofrenie toen hij op de Kurfürstendamm één persoon doodreed en zestien mensen verwondde.

De 30-jarige Armeens-Duitse man werd veroordeeld voor moord en zestien pogingen tot moord. Ook kreeg hij een levenslange rijontzegging opgelegd. Vanwege zijn mentale staat kreeg hij geen celstraf. De straf was gelijk aan de eis van het Duitse Openbaar Ministerie.

Gevaar voor samenleving

In een eerdere zitting bleek uit een deskundigenrapport al dat de man vanwege zijn ziekte gebaat was bij permanente behandeling in een instelling, anders zou hij een gevaar blijven voor de samenleving.

In de zaak heeft hij niets gezegd over zijn motief. De man heeft het hele proces gezwegen.

Nabij Gedächtniskirche

De aanslag vond plaats op een trottoir in de buurt van de Gedächtniskirche, waar eind 2016 bij een aanslag dertien doden vielen. Onder meer vanwege die gevoelige plek leidde de gebeurtenis tot grote ontzetting in Duitsland.

De meeste slachtoffers kwamen uit een schoolklas uit de deelstaat Hessen; een 51-jarige lerares kwam om. De man werd na zijn daad vastgehouden door omstanders en overgedragen aan de politie.