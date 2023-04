AZ via strafschoppen naar finale Youth League, als eerste Nederlandse club ooit

De talenten van AZ hebben historie geschreven met een finaleplaats in de Youth League. Nooit eerder haalde een Nederlandse club de eindstrijd van het toernooi, dat qua opzet en status het best te omschrijven is als een soort Champions League voor jeugdploegen. In Genève werd in de halve finale (2-2) na penalty's (4-3) afgerekend met Sporting Portugal, dat in een eerder stadium Ajax al een pak rammel had gegeven.

Youth League De opzet van de Youth League is redelijk vergelijkbaar met die van de Champions League. Het sterkste jeugdteam van de landskampioen in de eredivisie (Ajax, in de achtste finales uitgeschakeld) mag namens Nederland meedoen in een groepsfase. De winnaar van de jeugdcompetitie onder 18, dat was AZ vorig jaar, stroomt via een andere route in en kan uiteindelijk ook een plek in de knock-outfase bemachtigen.

Daags na de sensationele comeback van het grote AZ tegen Anderlecht werd centrale verdediger Wouter Goes ingevlogen om aan te haken bij de sterkste jeugdploeg van de Alkmaarders. Generatiegenoot Mexx Meerdink, die wel inviel in de Conference League, was niet van de partij. Met Goes als aanvoerder keek AZ al snel tegen een achterstand aan door een hoogstandje van Diogo Cabral, die naar binnen trok en fraai raak knalde. Maar niet voor niets wist AZ eerder ook al van onder meer Eintracht Frankfurt, FC Barcelona en Real Madrid te winnen. Ernest Poku frommelde de gelijkmaker binnen en Ro-Zangelo Daal zette de wedstrijd helemaal op zijn kop door via de binnenkant van de paal binnen te krullen.

Het elftal van AZ, met rechtsboven de ingevlogen Wouter Goes - ANP

Na rust werd het wat rommeliger en ging het er wat steviger aan toe binnen de lijnen. Als er een VAR aanwezig was, dan was de penalty (en de 2-2) die Jayden Addai veroorzaakte wellicht teruggedraaid. Maar diezelfde videoscheidsrechter had Addai even later dan ook weg kunnen sturen na een bikkelharde tackle. Sporting leek het duel langzaam naar zich toe te trekken, maar in de slotfase was AZ via Lewis Schouten (vrije trap) en Fedde de Jong plots weer gevaarlijk met schoten van afstand.

In de penaltyserie werd keeper Rome-Jayden Owusu-Oduro de held van AZ door twee penalty's te pakken. Spits Meerdink, die door een blessure van Vangelis Pavlidis bij de eerste selectie blijft voor het eredivisieduel met RKC Waalwijk (zondag), is wel beschikbaar voor de finale tegen de winnaar van het duel tussen Hajduk Split en AC Milan. Finn Stam kreeg een paar seconden voor het verstrijken van de reguliere speeltijd direct rood en is er maandag niet bij.