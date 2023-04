Ooievaars boven snelweg krijgen de schuld van ongeluk op A28

Twee ooienvaars in een nest boven de snelweg zouden de oorzaak zijn van een ongeluk op de A28 bij Staphorst, afgelopen dinsdag. Een bestuurder raakte afgeleid door de dieren, zeggen betrokken politieagenten tegen RTV Drenthe.

Bij het ongeluk botsten twee auto's op elkaar. Het is onduidelijk of er iemand gewond raakte.

Rijkswaterstaat wijst erop dat ooievaarsnesten boven snelwegen regelmatig voorkomen. Een woordvoerder zegt dat ze alleen worden weggehaald als ze recht boven een rijstrook hangen. "Want dan kan het gevaar opleveren voor de verkeersveiligheid. Nesten die naast de rijstroken gebouwd zijn, laten we hangen. Weghalen kost heel veel tijd en inzet."

Indrukwekkend groot

Frits Koopman, eigenaar van een ooievaarsstation bij Meppel, pleit voor waarschuwingsborden bij ooievaarsnesten boven de snelweg. "Want die ooievaars krijg je daar echt niet meer weg. Als er eenmaal een nest is geweest komen ze ieder jaar terug naar dezelfde plek. En als het moet bouwen ze het nest gewoon helemaal opnieuw."

Hij vindt het niet gek dat automobilisten op de snelweg omhoog kijken richting zo'n nest, met name tijdens het broedseizoen. "Ooievaars vliegen af en aan, want de jongen moeten eten", aldus Koopman.

"Ze wisselen elkaar af met broeden, als er eentje op de eieren zit, dan gaat de ander op zoek naar eten. Dus er zijn heel wat vliegbewegingen in deze periode. Ik kan me goed voorstellen dat automobilisten daarvan afgeleid raken, want het zijn indrukwekkend grote vogels."