Inez Weski, advocaat Ridouan Taghi, aangehouden Advocaat Inez Weski, de raadsvrouw van Taghi, is gearresteerd. Dat melden verschillende media op basis van bronnen dicht bij een onderzoek naar Weski, die wordt verdacht van het doorspelen van berichten van en naar Taghi. Taghi wordt beschuldigd van grootschalige drugshandel en het opdracht geven tot liquidaties.

Richard de Mos vrijgesproken De Haagse oud-wethouders Richard de Mos en Rachid Guernaoui zijn vrijgesproken van omkoping en corruptie. De rechter stelt vast dat er ruim 100.000 euro aan partijdonaties is gedaan door de ondernemers en dat De Mos bijna 270 euro aan persoonlijke giften heeft ontvangen. Die bestonden vooral uit etentjes. Ook heeft De Mos twee boottochtjes gekregen. Maar volgens de rechter was er met die donaties geen sprake van kwade bedoelingen door de ondernemers. Ook zijn collega Rachid Guernaoui en de andere zes verdachten zijn vrijgesproken van corruptie. Te gast is Geerten Boogaard, hoogleraar decentrale overheden en oud-informateur in Den Haag.

Strenge anti-homowet in Uganda In Uganda heeft president Yoweri Museveni geweigerd een anti-homowet te ondertekenen. De wet is terug naar het parlement gestuurd om "verbeteringen aan te brengen". In Uganda waren seksuele relaties tussen homo's al strafbaar, maar met de nieuwe wet mogen homoseksuelen zich zelfs niet anders gedragen. Mensen riskeren hoge gevangenisstraffen en soms de doodstraf. Familie en vrienden zijn verplicht homoseksuelen aan te geven bij de politie.