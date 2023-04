Inez Weski, advocaat Taghi, aangehouden om deelname criminele organisatie

Advocaat Inez Weski is gearresteerd op verdenking van deelname aan een criminele organisatie. Het Openbaar Ministerie bevestigt in een persbericht dat een advocaat is aangehouden die wordt verdacht van deelname aan een "criminele organisatie, die bezig is met internationale drugshandel en witwassen." Ook wordt de advocaat verdacht van "het schenden van geheimen".

Eerder vanmiddag berichtten verschillende media op basis van bronnen dicht bij een onderzoek naar Weski over haar opgepakt. Het OM noemt de naam van Weski niet, maar komt met de melding naar aanleiding van het nieuws. Het kantoor en het huis van de advocaat zijn ook doorzocht, meldt het OM.

Weski wordt beschuldigd van het doorspelen van berichten van en naar Taghi. Zij is de raadsvrouw van Taghi, die wordt beschuldigd van het opdracht geven tot liquidaties. Hij is de hoofdverdachte in de zogenoemde Marengozaak en zit vast in de Extra Beveiligde Inrichting in Vught.

Neef van Taghi

Weski is niet de eerste advocaat van Taghi die wordt aangehouden. Youssef T., de neef en voormalige advocaat van Taghi, werd begin dit jaar veroordeeld tot een celstraf van vijfeneenhalf jaar vanwege het doorspelen van berichten. Hij speelde daardoor een sleutelrol in de criminele organisatie van Taghi, vond de rechter. De rechtbank kon niet vaststellen of T. de informatie onder druk of dwang heeft doorgespeeld, of dat hij dit deed uit vrije wil.

Tijdens zijn rechtszaak zei T. dat Taghi meer communicatiekanalen had, waarbij openlijk werd verwezen naar Weski. Zijzelf sprak die beweringen destijds tegen.

Het OM laat nu weten dat de verdenkingen in de zomer van 2022 zijn ontstaan. Toen de politie eerder al vermoedens had dat Weski gegevens doorspeelde aan Taghi, kon dat volgens het OM niet worden vastgesteld.