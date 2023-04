Weer regenboogvlag gestolen bij gemeentehuis Heiloo

De regenboogvlag bij het gemeentehuis in Heiloo (Noord-Holland) is voor de tweede keer in een week tijd gestolen. Raadslid Michael Engelsman noemt dat "dieptriest".

Afgelopen zaterdag werd de eerste regenboogvlag gestolen en vervangen door een omgekeerde Nederlandse vlag, tot woede van burgemeester Ten Bruggencate. De regenboogvlag hing er tijdelijk om steun te betuigen aan de lhbti-gemeenschap na een reeks geweldsincidenten.

Er kwam daarom snel een nieuwe vlag, die als reactie op de diefstal een maand zou blijven hangen. Ook deze is inmiddels verdwenen. Hij is waarschijnlijk afgelopen nacht gestolen, zegt raadslid Michel Engelsman tegen NH Nieuws.

Burgemeester Ten Bruggencate hijst de tweede regenboogvlag: