Sinterklaasintocht dit jaar in Gorinchem

De landelijke intocht van Sinterklaas is dit jaar in Gorinchem, meldt de omroep NTR. Daar zal de Sint samen met zijn pieten op zaterdag 18 november worden onthaald.

Burgemeester Reinie Melissant is trots dat haar stad dit jaar de goedheiligman ontvangt: "Het is een geweldig mooi evenement voor de stad en voor de inwoners die zichzelf kunnen laten zien. We zijn echt ontzettend blij."

Draagvlak

Om de intocht te organiseren moest de stad eerst door een selectiecommissie. Melissant moest daar een persoonlijke brief voor schrijven, om zo te onderstrepen dat zij als burgemeester achter de intocht stond en dat er genoeg draagvlak was in haar gemeente om het evenement te organiseren.

Dat laatste is ook nodig om de intocht goed te laten verlopen. Intochten in voorgaande jaren kregen namelijk te maken met demonstraties voor en tegen Zwarte Piet, die vaak gepaard gingen met ongeregeldheden. Daardoor nam ook onder gemeenten de animo af om de intocht te organiseren. In 2018 meldde voor het eerst geen enkele gemeente zich vrijwillig bij de NTR om de organisatie op zich te nemen.

De landelijke intocht in Hellevoetsluis vorig jaar was de eerste live-intocht met publiek na de coronapandemie. Die verliep rimpelloos en onder meer dat motiveerde burgemeester Melissant om de NTR te benaderen. "We hebben vorig jaar in Hellevoetsluis gezien dat het vlekkeloos verliep en dat geeft ons genoeg vertrouwen dat het hier ook goed zal gaan", zegt de burgemeester. "Ik heb tot nu toe alleen maar positieve geluiden ontvangen."

Magisch feest

Het programma voor de Sint in Gorinchem is nog niet geschreven, maar Melissant heeft al wel een paar ideeën: "We zijn een vestingstad met veel mooie verhalen en met veel mooie mensen die dat op een goede manier weten te verbeelden met prachtige monumenten."

Ze verheugt zich in november verder vooral op "de magie van de blije kindergezichten". Melissant: "Iedereen heeft er heel veel zin in. We gaan er een geweldig feest van maken."

De intocht wordt op 18 november gepresenteerd door Dieuwertje Blok, ondersteund door verslaggevers Jeroen Kramer en Rachel Rosier. Traditiegetrouw begint een aantal dagen voor de intocht ook het Sinterklaasjournaal.