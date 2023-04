Eerdere zeges op Ajax tellen niet voor Van Nistelrooij: 'Ik leef totaal niet in verleden'

In zeven duels als voetballer verloor Ruud van Nistelrooij met PSV nooit van Ajax. En de oud-spits won ook zijn eerste twee duels als trainer van de Amsterdamse rivaal. Maar die statistieken zeggen helemaal niets, vindt hij. "Dat doet er niet toe, het heeft totaal geen invloed op zondag", zei Van Nistelrooij op zijn persconferentie voor de topper van zondag. "Ik focus me alleen op maximaal presteren in de komende wedstrijd. Want dat kan het verschil maken." Maar de spelers van PSV hoeven in aanloop naar de kraker niet op anekdotes van de coach te rekenen. Geen woord over de 4-0 overwinning in februari 2000 met drie goals van Van Nistelrooij. En ook de eerdere overwinningen dit seizoen (5-3 in de Johan Cruijff Schaal en 2-1 in de eredivisie) blijven onbesproken.

PSV-Ajax bij de NOS De topper in het Philips Stadion begint zondag om 14.30 uur. De wedstrijd is live te volgen op NPO Radio 1 en in een liveblog op NOS.nl en de NOS-app. In Studio Sport is om 19.00 uur op NPO 1 een uitgebreide samenvatting te zien.

"Echt, ik leef niet in het verleden, totaal niet zelfs", sprak de trainer van PSV. "Het zijn leuke feitjes voor de media om de voorbeschouwing mee te vullen. Dat snap ik hoor, en dat moeten jullie ook doen. Maar ik heb er zondag helemaal niets aan." "Hoe staan we verdedigend? Hoe gaan we de duels aan? Wat kunnen we aanvallend doen? Dat zijn vragen waar ik me nu in de voorbereiding mee bezighoud." Dealen met spanning Is er dan helemaal niets wat Van Nistelrooij met zijn schat aan ervaring meeneemt naar de topper, die cruciaal kan zijn in de strijd om de tweede plaats en daarmee een plek in de voorronde van de Champions League? Toch wel. De ervaring hoe het is om een topper te spelen, met de spanning, emoties en sentimenten die daarbij horen. "Ik weet wat die spelers gaan voelen, bij dit soort wedstrijden. Dat stukje uit je spelerscarrière wil je wel eens delen. Hoe je daarmee dealt, hoe je daar met elkaar mee bezig moet zijn", vertelde Van Nistelrooij.

De spelers van PSV hoeven in aanloop naar de kraker niet op anekdotes van de coach te rekenen. "Echt, ik leef niet in het verleden." - NOS

PSV en Ajax lijken beiden kansloos in de titelstrijd. Feyenoord heeft acht punten voorsprong. Beide ploegen zijn wel aan een aardige serie bezig. PSV verloor niet meer in eigen land sinds eind januari. Sindsdien boekte het elf zeges en werd er drie keer gelijkgespeeld. Van Nistelrooij kondigde vast aan ook zondag zijn 'gelukspet' te dragen, die hij de laatste duels steeds op heeft. Schorsing Álvarez Ajax heeft onder trainer John Heitinga twaalf van zijn laatste veertien duels in eigen land gewonnen. Alleen de eredivisietopper met Feyenoord werd verloren. De Amsterdammers missen zondag wel Edson Álvarez, na zijn gele kaart tegen FC Emmen. "Dat is wel een hele goede speler, zowel achterin als op middenveld", vindt Van Nistelrooij. "En ook mentaliteit en karakter is hij top. Maar Ajax natuurlijk heeft meerdere goede spelers."

De PSV-trainer houdt zich op de vlakte over het ontbreken van de Ajax-verdediger. - NOS