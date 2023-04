Politie vindt wapenarsenaal in garageboxen: 'Zien we zelden'

De invallen met arrestatieteams waren dinsdag in loodsen, woningen en garageboxen in Ridderkerk, Rotterdam, Zwijndrecht, Hendrik-Ido-Ambacht en Vlaardingen. De meeste wapens werden gevonden in twee garageboxen in Ridderkerk. Ook werden er bij de invallen zakken ketamine, amfetamine en meer dan honderd jerrycans met vloeistoffen geschikt voor de productie van synthetische drugs aangetroffen.

De politie heeft afgelopen week bij invallen bijna veertig vuurwapens in beslag genomen. De helft van de vondst bestaat uit zware, automatische vuurwapens. Ook vonden agenten zakken vol munitie.

De invallen volgden op een onderzoek van een half jaar van de politie, dat begon na een anonieme tip over een mogelijke handel in vuurwapens.

De politie spreekt van een uitzonderlijke vondst; 20 van de 39 aangetroffen wapens waren automatische geweren. "Zoveel wapens in één onderzoek, dat zien we zelden. Zeker niet met wapens van dit kaliber", zegt Brigit Nolden, sectorhoofd van de Dienst Regionale Recherche. "De hoeveelheid en type wapens bevestigen het vermoeden van grootschalige handel in vuurwapens door de verdachten."

Ze omschrijft de tip over de handel in vuurwapens als "goud". Nolden: "Door die wapens van straat te halen en de aanbieders hiervan aan te houden, kun je echt een slag slaan en nieuwe schietpartijen voorkomen. Daarom hebben rechercheurs zich de afgelopen maanden vastgebeten in deze zaak. Met resultaat."

Nolden benadrukt dat het onderzoek nog niet is afgerond. Er zijn bij de invallen meer dan honderd telefoons en laptops gevonden die nog uitgelezen moeten worden. Ook zijn vijf auto's in beslag genomen. "Die zullen onder meer onderzocht gaan worden op verborgen ruimtes."