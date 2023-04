Marechaussee onderschepte vorig jaar recordaantal valse papieren

De marechaussee is vorig jaar bij grenscontroles op een recordaantal vervalsingen van paspoorten en identiteitsbewijzen gestuit. Dat meldt de militaire dienst op basis van de jaarcijfers van het expertisecentrum identiteitsfraude en documenten.

Op luchthavens en bij steekproeven langs de grens met Duitsland en België onderschepte de marechaussee vorig jaar 1598 vervalste documenten. In 2021 waren dat er 1465.

Dat was al een stijging van bijna 10 procent ten opzichte van 2020 en vergelijkbaar met de cijfers van voor de coronapandemie, ook al golden er in 2021 nog flink wat reisbeperkingen. Vorig jaar zag de marechaussee het aantal gevallen van fraude met reis-, verblijfs- en identiteitsdocumenten dus verder toenemen.

Met afstand de meeste vervalste documenten werden ontdekt op luchthavens; iedere reiziger die de Schengenzone verlaat of betreedt, moet zijn identiteitsbewijs laten zien. Er bleek het vaakst geknoeid met paspoorten.

Lookalike-fraude

Ook ziet de marechaussee vaker dat mensen met een paspoort van iemand anders de grens over proberen te komen; zogenoemde lookalike-bedriegers. "Paspoorten zijn steeds beter beveiligd, dus mensen proberen het op andere manieren", legt een woordvoerder van de marchaussee uit over die lookalike-fraude. Dat loopt volgens hem uiteen van het tekenen van een moedervlek op het gezicht tot plastische chirurgie, om zo meer te lijken op degene op het paspoort.

Ook pogen mensen soms met 'fantasiedocumenten' van niet-bestaande organisaties of landen de grens over te komen. Als voorbeeld noemt de woordvoerder de poging van iemand om Nederland binnen te komen met een 'paspoort' van Abchazië, het Kaukasus-gebied dat formeel geen land is.

In de meeste zaken gaat het om illegale migratie of criminaliteit, zegt de woordvoerder. De huidige cijfers dwingen de marechaussee volgens hem niet tot extra maatregelen, zoals het organiseren van meer mobiele controles langs de grens met Duitsland en België.

Daar moet op de lange termijn naar gekeken worden, zegt hij. "Want we hebben wel vaker gezien dat het met pieken en dalen gaat. Daarnaast trainen we onze mensen voortdurend, dus ze onderscheppen veel. De cijfers liggen alleen wel hoog."