Tien familieleden gedood bij schietpartij in Zuid-Afrika

Bij een schietpartij in de Zuid-Afrikaanse stad Pietermaritzburg zijn tien mensen gedood. Zij waren volgens de politie allemaal familie van elkaar.

Een of meerdere schutters zijn volgens eerste politieberichten het huis van de familie binnengestormd dat in de township Imbali staat. Zeven vrouwen en drie mannen werden doodgeschoten. Over de daders of hun motieven is nog niets bekendgemaakt.

Een lokale bestuurder zegt tegen Times Live dat in het gebied wel vaker geweldsmisdrijven zijn, maar dat dit het gewelddadigste incident in de regio is dat hij heeft meegemaakt. "Dit is een bloedbad. We hadden vorig jaar al een schietpartij, maar daar werden vier mensen gedood. Dit is echt schokkend."

Zuid-Afrika is een land met een zeer hoog moordpercentage. Jaarlijks worden ongeveer 20.000 moorden gepleegd op een bevolking van 60 miljoen mensen. Het laatste kwartaal van 2022 werden ruim 7500 Zuid-Afrikanen vermoord, van wie 1100 vrouwen en 315 kinderen.