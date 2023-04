Britse vicepremier Raab stapt op na rapport over wangedrag

In een brief aan premier Sunak schrijft Raab dat hij de conclusies van het onderzoek accepteert, maar hij plaatst wel kritische kanttekeningen.

In de brief schrijft Raab dat het hem spijt als hij onder meer door de hoge standaard die hij hanteerde en de uitdagingen waar zijn ministerie van Justitie voor staat, spanningen heeft veroorzaakt. Maar hij benadrukt dat een minister er bovenop moet kunnen zitten en kritische feedback moet kunnen geven. "Het is nooit mijn bedoeling geweest om iemand te kleineren."

Er waren minimaal 24 mensen die een klacht tegen hem hebben ingediend, meldt de BBC. Hierover zegt Raab dat al die klachten in het rapport zijn afgewezen, "op twee na."

Ook stelt hij dat uit het onderzoek is gebleken dat hij in 4,5 jaar tijd nooit tegen iemand heeft gevloekt of geschreeuwd, "laat staan iets gegooid of iemand fysiek geïntimideerd of opzettelijk gekleineerd".

Hij vindt dat de lat voor wat pesten wordt genoemd op deze manier erg laag wordt gelegd en dat dit tot steeds meer "makkelijke beschuldigingen" tegen ministers kan leiden.

Hij schrijft dat hij de regering en premier Sunak blijft steunen.