Jong PSV-trainer Ramzi droomt groot: '80 procent van PSV-selectie uit eigen jeugd'

De ambitieuze Ramzi is al sinds 2015 actief in de jeugd van PSV. Dat begon met een stage, waarna hij onder meer fungeerde als assistent van Ruud van Nistelrooij bij Jong PSV. Hij nam vorig jaar het stokje van de huidige hoofdcoach over.

Johan Bakayoko - die op zijn 16e aansloot bij PSV - en Jordan Teze waren afgelopen weekend tegen FC Volendam weliswaar de enige basisklanten uit eigen jeugd, maar het doel is langere tijd geweest om de helft van de selectie met zelfopgeleide spelers te vullen. "Nu willen we van 50 procent naar 80 procent. En het liefst willen we zelfs naar vijf of zes jeugdspelers in de basis", zegt Ramzi.

Die megatransfers zijn iets om trots op te zijn, vindt Jong PSV-trainer Adil Ramzi. "Cody's verhaal is het perfecte voorbeeld. Vanuit de jeugdopleiding debuteren, nationaal presteren en daarna voor een goed bedrag naar een Europese topclub gaan. Dat is de kers op de taart."

Het was een primeur in Eindhoven, toen er deze winter grof geld werd gevangen voor Cody Gakpo (42 miljoen euro) en Noni Madueke (35 miljoen euro). Er werden namelijk nooit eerder twee jeugdexponenten voor zoveel geld verkocht bij PSV. Binnen de club wordt er al jarenlang steeds meer aandacht besteed aan de doorontwikkeling vanuit de eigen PSV Academy.

Geloof in comeback Ihattaren

Ramzi maakte het gevallen toptalent Mohamed Ihattaren in de jeugd van PSV mee, en als assistent bij het eerste elftal. "De manier waarop alles bij Mo is gegaan heeft me pijn gedaan. Hoe het buiten het veld gaat, is net zo belangrijk als hoe het daarbinnen gaat. Je moet de juiste mensen voor je omgeving zoeken. Ik denk dat het daar mis is gegaan, want Mo is van binnen een heerlijke gozer."

"Het stuur dat hij op dat moment nodig had, heeft hij niet gekregen. Hij is nog jong en uit het goede hout gesneden, dus de sleutel is denk ik dat hij de juiste mensen moet gaan volgen. Dan geloof ik dat hij terugkomt. Dat gun ik hem, want ik houd van Mo."