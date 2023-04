Hoge Raad: staat moet 804 miljoen euro betalen aan SNS-obligatiehouders

De staat moet 804 miljoen euro plus rente betalen aan SNS-obligatiehouders. Dat oordeelt de Hoge Raad na een jarenlange juridische strijd. Beleggers en obligatiehouders kwamen in 2013 met lege handen te staan toen de overheid SNS Reaal en SNS Bank nationaliseerde om een faillissement als gevolg van de kredietcrisis te voorkomen.

In de zaak werd door obligatiehouders en onteigende aandeelhouders van SNS tegen de staat geprocedeerd. Het grootste deel van de schadevergoeding gaat naar de obligatiehouders. Dat zijn mensen die geld aan SNS hadden uitgeleend.

Onteigende aandeelhouders krijgen geen geld

De aandeelhouders krijgen geen schadevergoeding toegekend. Volgens de Hoge Raad zouden de aandelen waardeloos zijn geworden als de staat niet had ingegrepen en de SNS failliet was gegaan.

Door de uitspraak van de Hoge Raad moet de staat de schadevergoeding definitief betalen, er staan geen rechtsmiddelen meer open om tegen het vonnis in beroep te gaan. Het ministerie roept mensen die in aanmerking komen voor de schadevergoeding op zich te melden via de website www.vergoedingsns.nl. Vanaf 15 mei kunnen zij daar een aanvraag indienen.