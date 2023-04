Italiaanse prinses uit villa in Rome gezet na jarenlange strijd met stiefzoons

Samen met haar vier witte hondjes is de Italiaanse prinses Rita Boncompagni Ludovisi (73) gisterochtend uit haar villa in Rome gezet. Daarmee trekken haar stiefzoons aan het langste eind in de jarenlange juridische strijd met hun stiefmoeder.

Na een ontruimingsbevel van de rechter heeft de politie de prinses onder toeziend oog van haar jongste stiefzoon Bante uit de stadsvilla in het centrum van Rome gezet. Ze onderhield het kapitale pand niet goed genoeg, oordeelde een rechter. Nog voordat ze was vertrokken, werden de sloten van haar groene voordeur vervangen.

Blijven wonen tot haar dood

De prinses werd als Rita Carpenter geboren in de Verenigde Staten. In 2009 trouwde ze met de Italiaanse prins Nicolò Boncompagni Ludovisi en woonde zij samen met hem in Villa Aurora. Na de dood van haar man in 2018 bleef zij in de stadsvilla in het centrum van Rome wonen. In het testament van de prins stond dat ze er mocht wonen tot haar dood. Bij verkoop van het pand zou ze de opbrengst moeten delen met haar stiefzoons.

Dat leidde tot een familieconflict. Haar stiefzoons vinden dat niet Rita, maar zij zelf recht hebben op de villa en eisten dat ze de villa meteen te koop zou zetten. Een rechter gaf de stiefzoons gelijk en in januari 2022 werd een poging gedaan om de villa voor 471 miljoen euro te veilen. Er werd geen koper gevonden.

Rondleidingen

De familieruzie hield hierna niet op. Rita gaf de laatste jaren rondleidingen door het gebouw voor 300 euro per rondleiding, terwijl het geven van betaalde rondleidingen door het pand door de rechter was verboden. Ze gaf de rondleidingen naar eigen zeggen om de villa te kunnen onderhouden. Nadat een muur aan de voorkant van het gebouw was ingestort, oordeelde een rechter dat dat niet het geval was.

Op de Twitterpagina van de villa zegt Rita dat ze op brute wijze uit haar huis is gezet "waarvoor ze de afgelopen 20 jaar erg goed zorg heeft gedragen". Ze besluit haar videoboodschap met de woorden: "Natuurlijk gaat het allemaal om geld. Wauw."